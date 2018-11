Hardloopster (18) in borst gestoken

De vrouw rende rond half acht over de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder draaide het raampje open en stak de vrouw in de borst. Daarna reed de man weg.

De hardloopster verklaarde dat ze op haar borst werd geslagen, maar verderop voelde ze zich niet lekker en zakte in elkaar. Omstanders schoten te hulp en belden de hulpdiensten. In het ziekenhuis werd duidelijk dat het slachtoffer was gestoken.

Over het hoe en waarom tast de politie nog in duister. Ze roept getuigen op zich te melden.