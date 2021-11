Jongetje (11) loopt op krukken nadat 15-jarigen hem dwingen om op nitraatbom te staan

Het slachtoffer was volgens de politie met een vriendje buiten aan het spelen, totdat hij ineens werd gestopt door drie jongeren van 15 jaar. Dit gebeurde woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur. De jongen is op het vuurwerk gaan staan, ’omdat hij bang was voor de drie jongens’.

Het ging vermoedelijk om een nitraat, schrijft de politie, deze zijn in Nederland verboden. De 11-jarige loopt nu op krukken.

Volgens de politie zou een van de jongens een zwarte Nike-jas dragen en achterovergekamd haar hebben. Het incident speelde zich af in de buurt van de brandweer in Nunspeet.