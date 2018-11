ProRail wil nog sneller van overwegen af

Dat zegt topman Pier Eringa. Ook staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur maakte vandaag plannen bekend om deze gevaarlijke overwegen aan te pakken.

„Het is mooi dat ook de staatssecretaris onze aanpak, om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onbewaakte overweg, nu ondersteunt”, aldus Eringa.

ProRail heeft de afgelopen twintig jaar volgens hem al honderden onbewaakte overwegen afgesloten of beveiligd. „Afgelopen jaar hebben we er nog 24 opgeheven. En recent zijn er twee met hekken en betonblokken gesloten. Daar gaan we mee door.”

Er zijn volgens Eringa ongeveer 150 onbewaakte overwegen over. „Daarover zijn we constant in gesprek met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en omwonenden.”

ProRail waarschuwt al jaren voor de risico’s van spoorwegovergangen. Deze week heeft de spoorbeheerder een aantal schokkende filmpjes online gezet van bijna-ongelukken op het spoor. „Dat werkt goed. Onze boodschap komt over.”

Volgens Eringa is het belangrijk dat net-niet-aanrijdingen zoals deze voor een groot publiek zichtbaar zijn.„Maar om onbewaakte overgangen sneller te kunnen sluiten, hebben we actief de hulp van gemeenten en inwoners nodig. Mensen protesteren vaak omdat ze niet willen omlopen of rijden. Ze zeggen dan: er gebeurt hier nooit wat. Wij laten zien dat dat niet klopt.”

Het is volgens hem wel essentieel dat er voldoende financiële middelen zijn om alle onbewaakte overwegen gelijk aan te pakken. „Een arbitragecommissie om lange discussies op korte termijn te beslechten, is een manier om beslissingen af te dwingen, maar de doorzettingsmacht blijft daarbij uiterst relevant.”