Gerda: Een pitbull is een geweldig ras

"Ik heb vier honden: twee Amerikaanse stafford-achtigen en twee pitbullachtigen. Voorheen had ik maltezers en chihuahua's; totaal andere rassen dus! Ik had zelf ook altijd een vooroordeel over de honden die ik nu heb.

ENORME BIJTKRACHT

Ze ogen stoer en hebben een enorme bijtkracht. Ik had natuurlijk ook de verhalen in de media gelezen. Maar toen een kennis een nestje had en ik ging kijken, koos de hond mij uit; we hadden meteen een klik.

Mijn familie reageerde boos op mijn nieuwe aanwinst. 'Wie met kinderen neemt er nou een pitbullachtige hond?', vroegen ze. Maar toen ze Ghanja leerden kennen, trokken ze bij. Ghanja was een voorbeeldige pup en heel relaxt.

RIEM

Ik heb haar meteen gesocialiseerd met andere honden. Aanvankelijk dachten mensen dat ze een labrador was. Toen ze hoorden dat het een pitbullachtige was, schrokken ze en veranderde hun houding meteen.

Na Ghanja kwam Buddha, een Amerikaanse stafford. Ze was vel over been toen ik haar kreeg, de baas wilde er vanaf. Als pup was ze twee keer gegrepen door een jachthond. Dat maakte haar angstig aan de riem; los leek ze zich beter te voelen.

GESLAGEN

Ik durf haar alleen echt niet los te laten lopen, uit angst dat ze bij een volgende ruzie wél van zich af bijt. Ik weet dat als dat zou gebeuren, Buddha hoe dan ook als schuldige wordt aangewezen. Dat heb je met dit ras.

Na Buddha kreeg ik via via Hope onder mijn hoede. Hope was mishandeld en uitgehongerd. En na Hope kwam Angel, een hond die weg moest omdat ze maar niet wilde luisteren. Ik had binnen een paar dagen door wat de oorzaak was. De hond was hartstikke doof, ze was doof geslagen. Mijn andere drie honden leerden Angel hoe ze zich als hond moest gedragen.

MISHANDELINGEN

Ik blijf het zeggen: 'Het zijn geweldige hondenrassen, mits met de juiste opvoeding'. Helaas vallen dit soort honden nog weleens in handen van mensen die er niet mee kunnen omgaan. Deze honden hebben veel beweging en aandacht nodig.

Het zijn geen honden om stoer mee te doen, dat zijn ze namelijk niet. Ze zijn juist heel lief en trouw; ze zijn zo ontzettend tolerant en baasgericht dat ze bijna alle mishandelingen accepteren.

BOEGBEELD

Deze zomer viel in Rotterdam een pitbullachtige hond, Baco, zijn baas aan. De politie werd opgeroepen en heeft Baco twee uur getaserd, waarna het dier van het balkon is gesprongen en de wijk in is gevlucht. De baas gebruikte drugs en drank en mishandelde Baco. De twee andere honden die hij in huis had, mocht hij gewoon houden. Baco is ingeslapen.

Baco is voor mij een boegbeeld geworden. Ik ben door hem een petitiegestart, om een betere beoordeling van dit soort honden af te dwingen; nu worden ze in een opslag geplaatst en zo snel mogelijk afgemaakt.

STRAFFEN

We hebben meer dan 40.000 handtekeningen verzameld, maar we worden door niemand serieus genomen. De honden worden nu gestraft, en niet de baasjes, zoals zou moeten. Er moeten veel zwaardere straffen komen.

Als je een dier mishandelt, hoor je de gevangenis in te gaan. En ook moet je een levenslang verbod op het houden van dieren krijgen. Als een hond wordt ingenomen, moet door een professional worden onderzocht of de hond misschien toch nog trainbaar is.

GEFOKT

Ik vind ook dat er een bijtregistratie moet komen, maar dan wel voor álle honden. Bijtincidenten van net dit soort honden halen altijd het nieuws, terwijl labradors bijvoorbeeld veel vaker van zich afhappen. Daar hoor je alleen niemand over.

Ook moet er een strenger toezicht komen op fokkers, ten aanzien van veiligheid én gezondheid. Het is toch niet normaal dat er nog steeds zoveel kortsnuitige honden worden gefokt, puur en alleen omdat de mensen die zo leuk vinden? Die honden hebben al vanaf hun geboorte de grootste gezondheidsproblemen doordat ze amper kunnen ademen! Ik vind dat heel erg zielig.

UITGELACHEN

Ik lijn mijn honden altijd aan en train ze momenteel om met een muilkorf te lopen. Dat doe ik niet omdat ze vals zijn, maar omdat ik heel bang ben dat als er een keer een ruzie ontstaat, mijn honden aan het kortste eind trekken en ik er een moet laten inslapen.

Ik heb ooit aangifte gedaan van een aanval door een labrador. Mijn hond had 60 hechtingen en vocht niet terug. De politie nam de aangifte niet eens op, ik werd zelfs uitgelachen. 'Dat is het risico van zo'n hond', werd er gezegd.

AAIEN

Door alle slechte verhalen zijn mensen bang geworden. Een kleine groep verpest het voor de echte liefhebbers; liefhebbers waaronder ook veel hoogopgeleiden als dierenartsen en advocaten!

Ik zie regelmatig dat mensen mij uit de weg gaan als ik met de honden loop. Ik zou veel liever zien dat we met elkaar in gesprek gaan. Vraag of je de hond mag aaien. Vraag naar het karakter. Zoals anderen gek zijn op hun hond, zijn wij ook hartstikke gek op ons ras. We balen er allemaal van als er weer een slecht verhaal naar buiten komt!"

