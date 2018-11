Koning tussen de koeien

De koning toog met de CU-bewindsvrouw naar Gelderland en Overijssel. Ze namen een kijkje op twee boerenbedrijven die zich met kringlooplandbouw bezighouden. Hierbij komen zo min mogelijk afval en schadelijke stoffen vrij.

In Diepenveen ging hij naar Natuurderij Keizersrande in de uiterwaarden van Deventer. Boerin Annette Harberink liet de vorst kennismaken met haar collectie van 80 roodbonte Maas-Rijn-IJssel koeien en maakte duidelijk dat natuur en landbouw prima samen kunnen gaan.

De ochtend begon in het Gelderse Lochem, waar de koning een bezoek bracht aan de melkveehouderij van de familie Smale. Daar zag hij onder mee dat het ruwvoer voor de koeien vooral van hun eigen land komt, in plaats van de voerfabriek.

Koning en minister spraken ook met vertegenwoordigers van zuivelbedrijven, onderwijs en banken over de toekomst van de landbouw en waar knelpunten zitten

De visites waren in het kader van de werkbezoeken die de koning aflegt met de leden van het kabinet. Eerder was hij op stap met minister Hugo de Jonge in een Amersfoorts verpleeghuis en met minister Kajsa Ollongren bij woningen in Utrecht.