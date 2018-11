Meldpunt voor bedreigde ex-moslims

De precieze omvang van het probleem is niet bekend, meldt stichting Gave. Maar dat zou mede komen omdat christelijke vluchtelingen zich ’niet veilig voelen om discriminatie te melden’.

„Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom, kunnen te maken krijgen met intimidatie of bedreiging. Niet allemaal worden ze bedreigd of lopen ze gevaar, maar ze verliezen wel de nauwe banden met hun familie en vrienden of worden door volksgenoten minachtend behandeld of uitgesloten”, zegt Marco Vos van Gave.

Het online meldpunt is niet alleen te raadplegen in het Nederlands, maar ook in het Arabisch, Farsi, Somalisch en Urdu.

Emotie

Als iemand de islam inruilt voor een andere religie, kunnen volgens de initiatiefnemers van het meldpunt de gemoederen hoog oplopen in bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum.

Van een aantal misdrijven bestaat het vermoeden dat daar een religieus motief voor was, schrijft het Nederlands Dagblad. „In Nederland is mogelijk eenmaal een bekeerling vermoord om zijn geloof: een Iraanse man in Brabant. Het rechercheonderzoek gaf geen uitsluitsel”, zegt Vos in die krant. Ook werd een Afghaan in elkaar geslagen na zijn bekering tot het christendom.

EO-presentator Andries Knevel verbaast zich op Twitter dat een dergelijk meldpunt in Nederland blijkbaar nodig is. ’Vandaag is een meldpunt voor bedreigde christenvluchtelingen geopend. Let wel: in Nederland.’