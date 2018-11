Blok: 'Geen EU-leger'

Stef Blok en Ursula von der Leyen in Berlijn. Ⓒ EPA

BERLIJN - Over de vorming van een Europees leger naast de Navo bestaat grote onenigheid. Niet alleen in het kabinet-Rutte, maar ook met EU-bondgenoten en vooral buurland Duitsland. Minister Blok (VVD) wees het idee vandaag in gesprek met De Telegraaf op een veiligheidsconferentie in Berlijn van de hand, terwijl de Duitsers en Fransen het warm omarmen.