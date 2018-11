Aanslagplanners Rotterdam voor de rechter

LIVE – Onze verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 13.30 uur).

Het tweetal (22 en 27 jaar) had het gemunt op het politiebureau tegenover de Kuip of op ’veiligheidsdiensten’. Dat bleek uit chatberichten. De mannen kwamen aanvankleijk bij de AIVD op de radar vanwege een plan voor een aanslag met Ramadan in Parijs. Toen bleek dat het tweetal, dat nog niet lang in Nederland woonde, ook hier wilde toeslaan.

„Deze verdachten waren van plan op korte termijn een aanslag te plegen”, stelde justitie eerder. „Door snel ingrijpen van politie en justitie hebben zij die plannen niet kunnen uitvoeren.”

Het duo had ook foto’s en filmpjes van de Erasmusbrug gemaakt. Een van de twee verdachten maakte een film van de brug, de andere zingt daarin liederen en spreekt over het martelaarschap.