Frankrijk blijft kerncentrales houden

De centrale van Fessenheim. Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse regering zal tot en met 2022 geen verdere kerncentrales sluiten, naast de al aangekondigde sluiting van de centrale in Fessenheim. In een langverwachte toespraak over de energiepolitiek zei president Emmanuel Macron dat Frankrijk de atoomenergie niet helemaal zal uitbannen. In 2022 eindigt zijn (eerste) termijn als president.