Veroordeling oud-premier Curaçao definitief

Schotte werd in 2010 de eerste premier van Curaçao. Hij was in cassatie gegaan tegen het vonnis van het gerechtshof omdat hij naar eigen zeggen alleen geld had opgehaald voor zijn partij, MFK. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het gerechtshof dat de donaties werden gedaan om van Schotte in zijn politieke functie een voorkeursbehandeling te krijgen. Om de herkomst van die bedragen te verbergen heeft hij valse facturen opgemaakt.

Schotte mag zich vijf jaar lang niet verkiesbaar stellen.