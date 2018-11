Moedervarken van 306 biggen overleden

Dat maakte zorgboerderij Het Beloofde Varkensland dinsdag bekend. Granny is tevens de oudste fokzeug van Nederland. Het beest is in haar eigen beschermde aanleunwoning op de boerderij in Amstelveen ingeslapen.

„Zij was tot op hoge leeftijd productief: als nummer 1544 wierp ze in totaal 306 biggen op een varkensbedrijf in Utrecht”, laat Dafne Westerhof van Het Beloofde Varkensland weten.

Op oudjaarsdag 2015 werd de uitgewerkte Granny, samen met haar collega Muk, het slachthuis bespaard. Ze mocht naar Het Beloofde Varkensland waar ze flink in de watten werd gelegd. Westerhof: „Daar genoot ze bijna drie jaar van haar vrijheid, massages en modderbaden.”

Granny is 12 jaar en 9 maanden geworden.