Sporters melden vaker seksuele intimidatie

Bij sportorganisatie NOC*NSF kwamen in 2014 nog zo’n 124 meldingen daarover binnen. Een jaar later bleek dat fors gestegen naar 215.

NOC*NSF heeft een speciaal meldpunt waar sporters die misstanden tegenkomen terecht kunnen. Naast seksuele intimidatie kunnen daar ook zaken zoals matchfixing of dopinggebruik aanhangig worden gemaakt.

„Ik wil slachtoffers of getuigen aanmoedigen om misbruik of ongewenst gedrag echt te melden”, benadrukt minister Schippers (Sport). „Elk geval van misbruik in de sport is er één te veel.”

Naast het meldpunt van NOC*NSF kunnen mensen voor een melding ook terecht bij de politie of stichting M, waar anoniem het hart kan worden gelucht.

Volgens Schippers werken NOC*NSF, politie en Openbaar Ministerie momenteel aan een betere samenwerking. Ze voeren daar momenteel gesprekken over. Ze moeten elkaar beter vinden en ondersteunen, is het idee.