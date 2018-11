Protesten tegen komst Saoedische kroonprins

Bin Salman arriveerde aan het eind van de middag in het Noord-Afrikaanse land, na een bezoek aan Egypte. Eerder deed hij op zijn Arabische rondreis Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten aan, waar hem een warm welkom wachtte.

Bij aankomst in Tunis vielen vooral de uitingen van volkswoede op. Een enorm spandoek aan de gevel van de Tunesische vakbond voor journalisten spande de kroon. Bin Salman is daarop te zien leunend op een groot model kettingzaag.

Doodseskader

Khashoggi werd in oktober in het Saudische consulaat in Istanbul vermoord door een ingevlogen doodseskader. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd en is verdwenen.

Bin Salman wordt door velen rechtstreeks gelinkt aan de brute moord. Hij zou de opdrachtgever zijn. De journalist was uitgesproken kritisch over het Saudische koningshuis.