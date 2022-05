Mogelijk toch meer Gronings gas door vertraging stikstoffabriek

Dat heeft onder andere te maken met vertragingen die zijn ontstaan bij de bouw van een stikstoffabriek. Die wordt gebouwd om van het Groningse gas af te kunnen. Door aan geïmporteerd gas uit Noorwegen en Rusland stikstof toe te voegen, kan van dit hoogcalorisch gas, laagcalorisch gas gemaakt worden. Pas daarna is het van dezelfde kwaliteit als het Gronings gas en daarmee geschikt voor onze verwarmingsketels en gasfornuizen.

In een brief aan staatssecretaris Vijlbief (Mijnbouw) waarschuwt de Gasunie-top dat er door late oplevering van de fabriek ’additionele productie’ uit het Groningenveld nodig is: maar liefst 1,2 miljard kuub bovenop de 4,5 miljard kuub. Ter vergelijk: 2019-2020 was de gaswinning 8,65 miljard kuub. „Deze deadline is onder grote politieke druk tot stand gekomen. Het is voor 90 procent gereed, maar het venijn zit in die staart. We zijn met de bouwers de geplande uitlooptijd volledig kwijtgeraakt door corona, de oorlog in Oekraïne en de geplande sluiting van het Groningen-veld”, verduidelijkt een Gasunie-voorlichter. „Er zit enorme druk op om het nu voor september gereed te krijgen om voldoende gas in opslag te hebben voor komende winter.”

Vijlbrief wil de Groningse productie echter nog niet opschroeven. De D66-bewindsman vindt het ’zeker na de eerdere vertraging moeilijk te accepteren’ dat er weer een kink in de kabel is ontstaan. „Ten eerste ga ik in gesprek om mijn ongenoegen uit te spreken over de vertraging, nadere toelichting te krijgen over de oorzaak hiervan en te bezien of de installatie toch sneller kan worden opgeleverd. Ten tweede zal ik de factoren bespreken die door Gasunie zelf worden benoemd die nog invloed kunnen hebben op het winningsniveau. Ten derde zal ik bekijken welke alternatieven er zijn voor een hogere winning in dit gasjaar.”

Sluiting 2023

De staatssecretaris houdt nog steeds vast aan sluiting van het Groningenveld in 2023, onder andere om de Groningers die met aardbevingsschade zitten tegemoet te treden. Eerder dit jaar riepen energiedeskundigen al op om dat besluit te herzien, onder andere vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Groningenveld is immers het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste aardgasvelden ter wereld. Als dat besluit wordt genomen moet er wel betere compensatie voor de bewoners geregeld worden, was de suggestie.

René Peters van TNO noemt de vertraging ook goed nieuws. „Want Zuidbroek inzetten betekent dat je gas moet importeren om van dat hoogcalorisch gas met bijmenging van stikstof laagcalorisch gas - zeg maar Groningen-gas - te kunnen maken. Maar dat moet je importeren en daarmee spek je de kas van Poetin”, zegt de energie-analist. „Iedere kuub gas die je niet hoeft te importeren is juist prima. En Groningen kán meer gas leveren, het zit in het politieke besluit over de uiteindelijke sluiting.”

Hoogleraar energiesystemen Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen verbaast zich niet over de problemen. ,,Dit komt bovenop de problemen bij de tijdige sluiting van Groningen. De tijdsdruk was al groot. De grote vraag is nu of er voldoende gas in voorraad komt voor de aanstaande winter omdat je afhankelijk kunt worden van geïmporteerd, deels Russisch gas”, zegt hij. „Als er te weinig gas is, zul je wel Gronings gas moéten gebruiken.”