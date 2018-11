’Ouderen missen weer de boot’

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Van pensioenuitvoerder ABP ontvingen wij vandaag een bericht waarin ons werd medegedeeld dat de pensioenen in 2019 wederom niet geïndexeerd worden en dat er misschien zelfs gekort gaat worden. Dat wisten we deels al aangezien de besprekingen tussen vakbonden, werkgevers en kabinet zijn mislukt. Ik vind dat heel erg omdat wíj ouderen, weer de boot missen en weer in koopkracht achteruit dreigen te gaan, laat Mariëtte van Beijnen-Swelsen weten.