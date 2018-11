Zingende terroristen wilden ’maximaal doden’ in Rotterdam

Door snel optreden van de AIVD en de politie kon het tweetal in juni worden opgepakt, waarmee mogelijk een grote terroristische aanslag is voorkomen.

De beide mannen blijven langer vast, besloot de rechter dinsdag in een tussenzitting. In de gevangenis voelden ze zich blijkbaar thuis: op de terroristenafdeling hief M. een islamitisch strijdlied aan met de zeven Arnhemse jihadisten die eind september werden opgepakt vanwege een groot terreurplan. De zangers sloten af met ‘Allahu akbar’.

Aanslagplan

Volgens justitie wijst alles erop dat de mannen serieus bezig waren met het aanslagplan. ‘Ik wil wapens en explosieven kopen’, schreef Ahmed B. in een Facebook-chat die door de FBI is onderschept. ‘Ik heb plannen met de toestemming van God.’

‘Wat is het plan in het kort’, wilde zijn gesprekspartner uit Frankrijk weten. Daarop stuurde B. een foto van politiebureau Warande tegenover de Kuip. ‘Het slaan van de Nederlandse veiligheid’. Hij vertelt over plannen om na de operatie een film te verspreiden, zoals andere terroristen deden na zelfmoordaanslagen. ‘In de chat werd in detail gesproken over het verkrijgen van wapens en explosieven en over de overdracht van geld’, aldus justitie.

Vrachtwagens

Van hun Franse contactpersoon kreeg het tweetal een handleiding voor het plegen van aanslagen met onder meer vrachtwagens. ‘Kies uit doelen die de vijand de grootste schade toebrengen, tegen de kleinste kosten en met de makkelijkste middelen.’

Toen Ahmed B. en Mouad M. half juni werden opgepakt in Rotterdam, logen ze over vrijwel alles. Ze beweerden ze dat ze minderjarige Libische vluchtelingen waren en dat ze elkaar pas net kenden. Bij naspeuring in de politiesystemen bleek dat ze uit Casablanca komen, in de twintig zijn en elkaar al jaren kennen. Ze maakten gebruik van allerlei aliassen en zijn waarschijnlijk via Italië naar Nederland gekomen. Beide mannen waren al eerder veroordeeld. B. zelfs tot drie jaar in Duitsland.

De politie is nog bezig met het onderzoeken van hun telefoons en computers. Duidelijk is dat die vol staan met IS-propaganda, zoekopdrachten naar afscheidsvideo’s en agressieve islamitische strijdliederen. Die stuurden ze ook naar familie. Een van de teksten was ‘Oh moeder, huil niet om mij als ik val. Ik ben niet bang voor de dood en mijn wens is om als martelaar om te komen’. Op de Erasmusbrug maakten ze een video. Ahmed B. zingt opnieuw mee met een jihadsong. Dat gaat over het sterven als martelaar.

De familie hoefde zich geen zorgen te maken, bezwoer B. ’God zij geprezen, Hij gaat goed voor jou zorgen in het hoogste paradijs, op het hoogste niveau inshallah, ons lot’.