Reiswereld gaat zelf sneltesten op Schiphol en vakantieluchthavens regelen

Premium Verhalen achter het nieuws

KLM-purser Esther: ’Naar Dubai moet ik een soort duikbril op aan boord’

Vorig jaar zomer interviewden we KLM-purser Esther Zee over haar werk en hoe dat veranderde door alle coronamaatregelen. Inmiddels zijn we ruim zeven maanden verder en vroegen we hoe het nu met haar gaat.