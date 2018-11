De Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef waar een 18-jarige hardloopster zomaar werd neergestoken. Ⓒ Streetview

De moeder van de in Egmond neergestoken 18-jarige vrouw is ’woest’. Haar dochter werd gisteravond tijdens een rondje hardlopen neergestoken in haar borst. „Dit is te bizar voor woorden.”