’Gentest voor borstkanker in basispakket’

Door Arianne Mantel

Demissionair minister Tamara van Ark. Ⓒ ANP/ HH

AMSTERDAM - Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zaken, Tamara van Ark, om de gen-expressietest Oncotype op te nemen in het basispakket. Vrijwel altijd neemt de minister het advies van het Zorginstituut over. De test is bedoeld voor vrouwen boven de 50 jaar met borstkanker in een vroeg stadium en kan bepalen of behandeling met chemotherapie wel zinvol is.