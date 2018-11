Ollongren mag alleen dromen van Europees leger

Dat zei minister Ank Bijleveld (Defensie) tijdens het vragenuur in de Tweede kamer. Daar had de PvdA haar gevraagd of het kabinet nog wel met één mond spreekt. Ollongren had maandag in Kopenhagen bij een bijeenkomst van Europese democraten gezegd dat Europa moet streven naar een Europees leger. Vorige week had premier Mark Rutte nog gezegd hier tegen te zijn.

„De lijn van het kabinet is klip en klaar: een Europees leger gaat het kabinet veel te ver”, zei Bijleveld. „Dat is het standpunt van de vicepremier”, bezwoer Bijleveld. „De soevereiniteit over de zwaardmacht (het monopolie op gebruik van geweld, red.) blijft immers altijd bij de staat liggen. Bovendien blijft de NAVO de hoeksteen voor ons defensie- en veiligheidsbeleid.”

Nadat Bijleveld van de uitspraken van haar D66-collega hoorde, had ze haar meteen opgebeld. „We waren het erover eens dat het kabinetsstandpunt ongewijzigd is. Mevrouw Ollongren heeft persoonlijk een verdergaand vergezicht. Die droom mag ze hebben.”