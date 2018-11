Inboorlingen gezien met lichaam vermoorde evangelist

De 26-jarige missionaris uit de VS werd vorige week gedood door leden van een stam die geïsoleerd van de ’beschaving’ op het eiland leven. Noord-Sentineleiland, gelegen in de Golf van Bengalen zo ongeveer tussen India en Thailand, is verboden gebied. Desondanks wilde Allen de inboorlingen, die onder meer contact met mogelijke ziekten willen vermijden, bekeren tot het christendom.

Plan

Afgelopen donderdag is een schip van de Indiase kustwacht met aan boord antropologen en overheidsfunctionarissen naar het eiland gevaren, om de situatie te inventariseren en een plan van aanpak te formuleren.

Dinsdag werd opnieuw een boot naar het gebied gestuurd. Waarnemers zagen dat leden van de stam het lichaam verplaatsten. „We weten in welke richting het lichaam is verplaatst, maar de precieze locatie weten we niet.” In het verleden is vaker gepoogd contact te leggen met de eilandbewoners, maar telkens werd dat beantwoord met geweld.

Lees verder onder de foto

Een inboorling richt zijn pijl en boog op een helikopter van de autoriteiten in India. Ⓒ Reuters

Dilemma

De autoriteiten staan ook voor een dilemma. Enerzijds moet er een moordzaak onderzocht worden, maar aan de andere kant speelt ook mee dat het om een beschermde stam gaat.

In 2006 werden twee vissers gedood door de inboorlingen. Na langdurig overleg wist de politie één lichaam terug te halen. Een ander slachtoffer ligt begraven op het eiland.

Dagboek

Uit een dagboek van Allen blijkt dat hij daags voor zijn dood ook al geprobeerd had het eiland te bereiken. Kort nadat hij door vissers was afgezet werd hij met pijl en boog beschoten en sloeg op de vlucht. Tijdens de ontsnapping schoten de inboorlingen onder meer een pijl dwars door zijn waterdichte bijbel. Toch probeerde hij het een dag later opnieuw, met fatale gevolgen.

