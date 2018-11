Verloren portemonnee teruggestuurd met extra geld: ’Veel plezier ermee!’

Het leverde Hunter Shamatt (20) al een paar dagen flink wat stress en hoofdpijn op. Hij was zijn portemonnee, inclusief (bank)pasjes en geld, verloren in Las Vegas, meldt The Washington Post.

Toen Shamatt weer thuiskwam in Brandon lag er tot zijn groot geluk een pakketje op hem te wachten. Zijn beurs was nog volledig intact. ’Ik dacht die wil je vast terug. Het beste’, stond er op een briefje van de anonieme vinder. ’P.S. Ik heb je cash geld aangevuld tot 100 dollar zodat je kan vieren dat je je portemonnee terug hebt. Veel plezier!’

Foto

Shamatt en zijn familie waren met stomheid geslagen van de gulle gift. Er zat 60 dollar in zijn portemonnee toen hij die verloor. In een poging om met de eerlijke vinder in contact te komen, plaatste zijn moeder een foto van het briefje op Facebook.

Die foto is inmiddels duizenden keren gedeeld en had resultaat. Ene Todd Brown uit Omaha blijkt de vinder, maar hij blijft liever in de luwte. Zo bedankte hij voor een interview met The Washington Post.