Nieuwe aanval van Trump op Mueller

Mueller gedraagt zich „kwaadaardig” en „ruïneert levens” om mensen te straffen die weigeren voor hem te liegen, twitterde Trump dinsdag. „Wacht maar tot naar buiten komt hoe verschrikkelijk gemeen en kwaadaardig ze mensen behandelen, hun levens ruïneren omdat ze weigeren te liegen.”

Een dag eerder bracht de speciaal onderzoeker naar buiten dat de voormalige campagnemanager van Trump, Paul Manafort, gelogen zou hebben tegen de onderzoekers in het Russische onderzoek.

Deal

Manafort sloot in september een deal met justitie. Hij bekende schuld in een paar tenlasteleggingen en beloofde mee te werken met het onderzoek. Waarover Manafort heeft gelogen is niet bekendgemaakt.

Zonder de naam van Manafort te gebruiken twitterde Trump dinsdag dat de speciaal onderzoeker partijdig is en „onnoemlijk veel schade aanricht aan het justitieel systeem. Waar hij alleen maar naar een kant kijkt en niet naar de andere. Helden zullen boven komen drijven, en dat zal Mueller niet zijn.”