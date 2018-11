Fransen krijgen gratis condooms

Iedere man en vrouw kan door deze maatregel naar de huisarts gaan en zich dit voorbehoedsmiddel laten voorschrijven. De ziektekostenverzekering betaalt, maar alleen voor een bepaald merk, dat goed is en voordelig.

De nieuwe regeling gaat volgens het ministerie op 10 december van kracht. Behalve artsen mogen ook vroedvrouwen recepten uitschrijven voor condooms. Deze moeten in een apotheek worden afgehaald, in doses van zes, twaalf of 24 stuks.

Buzyn vertelde dat in Frankrijk jaarlijks zo’n 6000 mensen hiv oplopen.