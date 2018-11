Eis 12 jaar en tbs voor overval met honkbalknuppel

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

BREDA - Tegen twee mannen van 25 en 22 uit Breda en Vlissingen is dinsdag in de rechtbank in Breda twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ze bekenden een gewelddadige woningoverval te hebben gepleegd in het Brabantse Ulvenhout.