Ollongren: ’niet verstandig’ om D66-leider te worden

Ollongren had het tv-programma Dit is M uitgezocht voor de mededeling, een programma dat wordt geproduceerd door haar echtgenote. In deze veilige omgeving bleven kritische vragen achterwege en mocht de D66-bewindsvrouw zich vooral complimenten laten welgevallen. Zo zou Ollongren een ’werkpaard’ zijn dat moeilijk kan stilzitten. De minister herkende zich in de omschrijving.

Volgende week kunnen lijsttrekkerskandidaten zich melden bij D66. Fractieleider Rob Jetten geldt als gedoodverfd kandidaat. Ook de naam van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) gaat rond. Vanaf augustus mogen de leden zich uitspreken. Begin september sluit de stembus. Achter wie Ollongren zich schaart, zei ze niet.