Politie alert, maar geen machinepistolen op kerstmarkt Keulen

De kerstmarkt van Keulen, een dag na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. Ⓒ ANP

KEULEN - De maandag begonnen kerstmarkt in het Duitse Keulen kent dit jaar een iets ander beeld. Agenten houden weliswaar de wacht maar zullen niet standaard op de markt te zien zijn met machinepistolen zoals in 2017 wel het geval was.