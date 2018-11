El Chapo belt illegaal met liefje: ’Ik gebruikte telefoon voor Google Translate’

Advocaten zouden El Chapo (61) hebben voorzien van een mobieltje waarmee hij zijn vrouw zou hebben gesproken. Het gevreesde onderwereldfiguur zit vast onder één van de strengste regimes. Hij mag zijn vrouw al maanden geen knuffel geven.

Ook zou Coronel zijn gezien met een telefoon op een plek waar dat niet mag. Ze had die naar eigen zeggen nodig om via Google Translate de zittingen te volgen omdat haar vertaalapparatuur niet zou werken. De rechter heeft zich nog niet over de zaak uitgesproken.

In het proces, dat vermoedelijk vier maanden gaat duren, staat de leider van het Sinaloa-kartel terecht voor grootschalige handel in cocaïne, heroïne, hennep en xtc van Mexico naar de Verenigde Staten. De kans is groot dat hij tot levenslang wordt veroordeeld.

In Mexico wist El Chapo al eens via een tunnel te ontsnappen uit de gevangenis. Maar in de VS, waar hij terecht kwam na te zijn uitgeleverd, zijn de veiligheidsmaatregelen tot het allerhoogste niveau opgeschroefd. Hij verblijft in een zwaarbeveiligde cel en heeft bijna geen contact met de buitenwereld.