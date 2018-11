Werkstraf voor actievoerder Oostvaardersplassen

Dat blijkt uit het vonnis van de politierechter in Lelystad. De 54-jarige Dorien S. uit Waarland en de 42-jarige Ellemieke van der W. uit Lunteren werden er samen met de 57-jarige Bas M. uit Aalsmeer van verdacht de sluis vernield te hebben omdat de dieren in het gebied te weinig water zouden krijgen.

Die vernieling had plaats op 23 juli toen het heel droog was in het natuurgebied. M. werd betrapt met een boormachine in zijn hand. In de sluis waren acht gaten geboord. „Dat kan met uw boor zijn gedaan en u had een motief: u was er omdat u vond dat de dieren te weinig water hadden”, aldus de rechter.

De rechter sprak de vrouwen vrij wegens gebrek aan bewijs. Tegen beiden was 60 uur werkstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook wilde de officier dat het drietal twee jaar niet in het natuurgebied mocht komen. Hun advocaten gingen voor vrijspraak.

Bas M., die bij meerdere demonstraties een leidende rol had, was ook verdacht van het mishandelen van een agent op 1 april. Actievoerders hadden zich verzameld bij het kantoor van Staatsbosbeheer in Lelystad om de dieren bij te voeren. Hierbij kwam een baal hooi tegen het hoofd van een agent, die gewond raakte. In de rechtszaal werden beelden getoond waarop te zien was dat een ander de baal hooi gooide.

Tegen M. was 160 uur werkstraf geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De rechter achtte alleen de vernieling en belediging bewezen.