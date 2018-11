’Idioot dat je kind niet veilig naar school kan’

Ouders hebben er genoeg van. „Je eigen kind moet veilig met de bus naar school kunnen gaan.” Ⓒ Menno Bausch

Het asielzoekerscentrum in Leersum zit er al jaren. Maar ineens is de vlam in de pan geslagen. Meisjes worden lastiggevallen op weg naar school, buschauffeurs en ondernemers geïntimideerd. Wat is er aan de hand op de Utrechtse Heuvelrug? „Ze sissen en roepen van alles, vooral richting jonge meisjes. Moeten we onze kinderen dan vragen om voortaan lange broeken aan te trekken als het mooi weer is?”