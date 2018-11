Man overlijdt nadat verplegers longen spoelen met schoonmaakmiddel

William Hannah lag sinds september in het Salford Royal Hospital in Groot Brittannië nadat hij werd aangereden door een auto. De man liep flink hersenletsel, een aantal ernstige verwondingen en verschillende breuken op.

De patiënt werd al snel overgebracht naar de intensive care en aan een beademingsapparaat gekoppeld. William ontwikkelde vervolgens een longinfectie en omdat dit zijn ademhaling bemoeilijkte, moest hij direct onder het mes. Tijdens de noodingreep ging het mis: de man overleed nadat ziekenhuispersoneel zijn longen spoelden met een hardnekkig schoonmaakmiddel in plaats van een milde zoutoplossing.

Uit onderzoek van het ziekenhuis bleek dat de trolley met benodigdheden voor de operatie niet voldoende was gevuld, zo meldt The Telegraph. Daarop vroeg een chirurg aan een verpleger om de zoutoplossing te pakken. Een kleine hoeveelheid vloeistof werd vervolgens in de longen gepompt. Maar de fles zonder label was gevuld met een schoonmaakmiddel.

’Geen respect en medeleven’

De medische fout heeft de familie van William naar eigen zeggen verwoest. „Dit moest een excellent ziekenhuis zijn maar toch maakte men een ongelooflijke fout”, zegt zijn dochter. „We kregen ook niet het respect en medeleven die we tijdens het onderzoek hadden verwacht.”

Het advocatenkantoor JMW uit Manchester doet momenteel onderzoek naar de zorg aan de heer Hannah in de aanloop van zijn overlijden. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor februari op de rol van Bolton Coroner’s Court.