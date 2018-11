Statushouders in Amsterdam houden voorrang op sociale huurwoning

Raadslid Wil van Soest had het college gevraagd om direct te stoppen met het geven van voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen, maar het stadsbestuur piekert er niet over.

„Het college vindt het van groot belang dat mensen die urgent een woning nodig hebben niet onderaan de wachtlijst worden geplaatst. Voor statushouders geldt daarnaast dat de stad een verplichting heeft hen te huisvesten”, blijkt uit de antwoorden.

Scheiding

Het stadsbestuur vindt daarnaast dat mensen die gescheiden zijn geen voorrang hoeven te krijgen op een sociale huurwoning. „Wie zonder de zorg voor kinderen het huis verlaat na echtscheiding of relatiebreuk krijgt geen urgentie, omdat een gescheiden volwassene zonder kinderen makkelijker een kamer of tijdelijke woning kan huren, bij familie of vrienden kan inwonen en of kan verhuizen naar een andere gemeente. Gezien het grote aantal scheidingen en gebroken relaties is het niet haalbaar om ook urgentie te geven aan gescheiden personen zonder (zorg voor-) kinderen. De meeste personen redden zichzelf na een scheiding”, aldus het college.

Raadslid Wil van Soest is boos. „Het college verschuilt zich achter de wet maar juist de wet staat het ons toe om de voorrangsregeling te stoppen, zoals heel veel gemeentes doen. Maar wat zegt dit college? We blijven statushouders voorrang geven en de gewone Amsterdammer die gescheiden is en een woning zoekt gaat maar bij familie wonen of verhuizen. Bizar vind ik dat. Hoe willen ze dit in hemelsnaam uitleggen aan de Amsterdammers?”