’Als we niet oppassen wordt dit een enorme plaag’ Bang voor de wolf: fokkers en paardenhouders vrezen voor leven van hun dieren

Jos Lansink laat uit vrees voor de wolf zijn merries en veulens niet langer onbeschermd in de wei. „Ik plaats een afrastering van 1 meter 80 hoog, met schrikdraad”, zegt de kersverse bondscoach van het nationale springteam. Ⓒ Rias Immink

Wat is er mooier dan veulentjes in de wei te zien rennen? Voor springruiters en fokkers als Jos Lansink en Gert-Jan Bruggink niet veel. Maar de wolf ontpopt zich als steeds groter gevaar, ook voor paardenhouders. Er klinkt steun voor een nieuwe campagne tegen de wolf, maar er is ook onzekerheid over eigen maatregelen. Is die omheining wel hoog genoeg?