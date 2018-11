’Manafort sprak in geheim Assange’

Oprichter van Wikileaks Julian Assange (links) zou in het diepste geheim Paul Manafort hebben gesproken toen hij campagneleider van Trump was.

WASHINGTON - Paul Manafort had geheime gesprekken met Julian Assange in de ambassade van Ecuador. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het laatste gesprek vond plaats rond de tijd dat Manafort campagnechef van Trump werd, en een paar maanden voordat Wikileaks door Rusland gehackte emails van de Democratische Partij naar buiten bracht.