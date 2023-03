Premium Het beste van De Telegraaf

Superwapen moet het verschil maken voor Oekraïne: ’De Russen worden bang en nerveus’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

In het Duitse Bergen worden de Oekraïners in zes weken opgeleid. Ⓒ ANP/HH

De dertigduizend soldaten uit Oekraïne die door het Westen worden getraind, zijn meestal in Duitsland te vinden. Deze week ronden de strijders uit Bachmoet er hun oefeningen op de Leopard 2-tank af: „Hun motivatie is fenomenaal”, verklaren generaals in koor.