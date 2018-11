Belg onder invloed van narcosegas: ’Nog nooit meegemaakt’

„Dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Het dossier van een 30-jarige man uit Evergem deed politierechter Peter Vandamme de wenkbrauwen fronsen. Hij werd namelijk onder invloed van sevorane, een dampvormig narcosegas dat gebruikt wordt voor anesthesie, achter het stuur van zijn wagen betrapt.

De man had het middel in het ziekenhuis gestolen en snoof het van op een handdoek in zijn wagen op. Eerst verloor hij het bewustzijn, maar toen hij weer bijkwam, reed hij achteloos door.

Verkeersbord

Dat gebeurde op 22 maart in Brugge. De man werkte als vertegenwoordiger in de medische sector en kon daardoor makkelijk bij het product komen. Hij nam het mee naar zijn wagen en inhaleerde het.

Zodra hij weer bij bewustzijn kwam, reed hij met zijn wagen door en ramde een verkeersbord toen hij opnieuw buiten westen viel. Uiteindelijk parkeerde hij zijn wagen aan het tankstation even verderop op de hoek met de Oostendse steenweg.

’Relatieproblemen’

Een bloedproef wees uiteindelijk uit dat de man niet onder invloed van alcohol reed. Hij werd gistermorgen wel vervolgd voor het rijden in staat van ’dronkenschap of in een gelijkaardige toestand’.

Zijn advocaat verwees naar de donkere periode in zijn privéleven. „Hij had echtelijke problemen en had net een huis gekocht. Hij had het lastig”, aldus zijn advocaat. „Die misstap heeft hem al heel wat gekost. Het kwam tot een relatiebreuk en hij werd ontslagen. En nu moet hij nog eens voor de politierechter verschijnen ook. Maar die man heeft geen strafblad en heeft zijn leven weer op de rails.”

Geldboete en reprimande

De man kwam de rechter vervolgens zijn excuses aanbieden. „Hoe is dat nu toch mogelijk”, vroeg de rechter zich daarop af. „U werkt in de medische sector. Dus dan weet je toch wat er gebeurt als je zoiets gebruikt. Je hebt heel veel geluk gehad.” De politierechter veroordeelde de man tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van één maand.