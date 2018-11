Defensie moet Utrecht redden: ’Nú drones inzetten tegen autobranden’

Een van de recente autobranden in Utrecht. In een paar dagen tijd zijn er al weer 12 auto’s in vlammen opgegaan. Ⓒ foto michiel van Beers

Utrecht - Het in de fik zetten van voertuigen is nu al schering en inslag in Utrecht: vanavond zou de 12e auto zijn uitgebrand in 8 dagen. Dat alles is genoeg reden voor lokale politici om te bepleiten dat nú moet worden ingegrepen, met hulp van Defensie, en inzet van speciale drones.