’U vliegt straks door de lucht in een auto’

Instappen in een luchttaxi moet al over een paar jaar mogelijk zijn, hopen de makers. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Snel naar een afspraak moeten in een grote stad terwijl het verkeer muurvast staat. Nu kan dat nog tot paniek leiden, maar straks regel je via een app gewoon even een taxidrone. Een zelfrijdende auto pikt je op en rijdt naar een dronestation in de buurt, waar het voertuig met passagiers en al wordt gekoppeld aan een drone. Die vliegt automatisch naar de bestemming. Een verre toekomstdroom? Geenszins, bleek gisteren bij de start van de Amsterdam Drone Week in de RAI.