Groenteboer wil politici een lesje leren

Groenteboer Frans van de Polder kreeg politici amper aan zijn gezonde waar. Ⓒ René Oudshoorn

Den Haag - De Rotterdamse groenteboer Frans van de Polder heeft zijn buik vol van de dubbele moraal en is naar de Tweede Kamer getrokken om onze volksvertegenwoordigers een gezond lesje te leren. Vitamines prediken in een preventieakkoord én tegelijkertijd de belasting op groente en fruit verhogen. „Dat is toch niet te rijmen”, zegt de middenstander verontwaardigd. „Het moet juist goedkoper worden!”