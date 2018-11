’Overheid moet vaart maken om groot drone-ongeluk te vermijden’

Luchtvaartdeskundige Yteke de Jong. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Drones zijn leuk en nuttig, maar kunnen tegelijkertijd ook gebruikt worden voor criminaliteit of terrorisme. Iedereen snapt de toepassing in de landbouw, defensie, filmindustrie of dijkbewaking, maar wat als er ineens een onbekende drone filmend voor het slaapkamerraam hangt? Er zijn al wat regels die het gebruik van drones regelen, maar die zijn ontoereikend om een bredere toepassing in de toekomst te faciliteren.