De problemen bij het asielzoekerscentrum in Leersum met raddraaiers uit veilige landen die het asielsysteem misbruiken zijn niet nieuw. Sterker nog: de kans is groot dat de jongemannen die zich nu in het Utrechtse stadje misdragen, dat eerder hebben gedaan in plaatsen als Ter Apel, Weert of Budel, waar al langer wordt geklaagd.