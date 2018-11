Was dreigtweet over schietpartij op school slechte grap of reële dreiging?

V.l.n.r Amber Holtdijk, Zoë mcGrath, Priya Visser en Kirsten Franke namen de dreiging van de medescholier niet echt serieus. Ⓒ Frans Paalman

Zwolle - De politie is gisterochtend na een dreigtweet massaal in actie gekomen rond het Deltion College in Zwolle. Een jongen die zich ’Joaquin Vermaesen’ noemde, dreigde het vuur te openen in zijn school. De nadrukkelijke aanwezigheid van agenten ontging geen van de naar schatting achtduizend aanwezigen.