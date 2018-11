Zes personen gekneveld aangetroffen in loods

De politie heeft in een loods in het Limburgse Susteren zes personen gekneveld aangetroffen. Ⓒ ANP

SUSTEREN - De politie heeft dinsdagavond rond 22.40 uur in een loods in het Limburgse Susteren zes personen gekneveld aangetroffen. Wat zich in de loods aan de Baakhoverweg heeft afgespeeld en waarom de personen gekneveld waren, is nog niet bekend. De zes zijn meegenomen naar het politiebureau.