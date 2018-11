’Kabinet moet zich voorbereiden op crisis’

Een Kamermeerderheid steunt een oproep van D66-Kamerlid Van Weyenberg daartoe. Hij eist vandaag dat minister Koolmees (Sociale Zaken) ermee aan de slag gaat. Volgens de D66’er werden tijdens de vorige crisis in allerijl plannen opgetuigd om de economie er weer bovenop te helpen. „De vorige keer waren we daardoor te laat en hadden we beleid dat ook nog niet werkte”, zegt hij bijvoorbeeld verwijzend naar de banenplannen van het vorige kabinet. Volgens hem zou het wijs zijn als er nu al scenario’s worden uitgedacht zodat er straks al goede actieplannen op de plank liggen als het nodig is.

Van Weyenberg denkt niet dat de volgende crisis zich direct zal aandienen, maar de huidige voorspoed zal volgens hem binnenkort ook eens eindigen. „Ik denk wel dat we het hoogtepunt nu wel hebben gehad.”

600 miljoen

Het Kamerlid, dat voor zijn idee steun krijgt van de rest van de coalitie, wil dat er vooral gekeken wordt naar de werkloosheidsplannen voor een volgende economische dip. Zo zou er nagedacht moeten worden over meer opties tot omscholing, begeleiding vanuit het UWV en garanties op aantallen opleidingsplekken. Nu het momenteel meezit is er bijvoorbeeld een tekort aan mensen met de juiste opleidingen, die hadden zich volgens het Kamerlid beter kunnen omscholen toen we in economisch zwaar weer zaten.

De D66’er wijst erop dat het vorige kabinet 600 miljoen euro beschikbaar stelde om de crisis te bestrijden, maar dat geld werd voor een groot deel pas beschikbaar toen die economische dip over was. Herhaling van dergelijk beleid, dat te laat zou zijn ingezet, wil de coalitie voorkomen. „Helaas kunnen we nooit uitsluiten dat we weer voor uitdagende tijden komen te staan. Met de kennis uit het verleden moeten we ons dan ook voorbereiden op wat komen kán gaan”, zegt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma die niet te somber wil zijn.

Van Weyenberg komt met een variant op de economische wijsheid dat het dak gerepareerd moet worden als de zon schijnt: „Nu de zon weer schijnt, moeten we alvast plannen maken om het dak met spoed te kunnen repareren wanneer dat nodig is.”