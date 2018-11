’Stadsmariniers langs de lijn belachelijk idee’

Geweld in de kelder van het amateurvoetbal. De KNVB en de clubs blijven worstelen met dit verschijnsel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met stadsmariniers, reservisten of voormalige agenten denkt de KNVB geweld in het lagere amateurvoetbal de kop in te drukken. Ad Westerhof, voorzitter van AFC – met 126 teams de grootste club van Amsterdam – vreest dat de voetbalbond de weg kwijt is.