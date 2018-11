Vijftien arrestaties na stennis op feest

Het feest, mogelijk een familiefeest, vond plaats in zalencentrum De Vijf Eiken aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Woensdag rond 01.10 uur kreeg de politie een melding dat er tijdens het feest was geschoten en vechtpartijen waren uitgebroken. Daarop rukte de politie massaal uit. Er wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk is geschoten.

Bij aankomst constateerde de politie dat veel van de feestgangers de zaal al hadden verlaten en in auto’s voor het etablissement zaten. Omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel was, werden deze mensen uit de auto gehaald met een speciale benaderingstechniek. Daarbij worden ze benaderd met een gericht en geladen vuurwapen en indringend gewaarschuwd uit de auto te komen.

Ⓒ MaRicMedia

De arrestanten zijn aangehouden onder meer voor openlijke geweldpleging en verboden wapenbezit. Onder de twaalf verdachten is een 18-jarige man, die werd aangehouden omdat hij een ploertendoder bij zich droeg. Ook werd een 36-jarige man aangehouden omdat hij illegaal in Nederland verblijft. Alle verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat.

Twee van de gewonden, een 46-jarige vrouw en een 40-jarige man, hebben aangifte gedaan van zware mishandeling en openlijke geweldpleging. De andere gewonden hebben geen aangifte gedaan. Een persoon werd behandeld aan een hoofdwond. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Volgens Omroep Brabant werd het feest gevierd door een familie uit Tilburg, maar de politie kon dat niet bevestigen.