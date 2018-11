Raad voelt Halsema aan tand over boerkaverbod

Halsema zei tijdens een debat vrijdagavond het verbod op gezichtsbedekkende kleding niet te zullen handhaven omdat ze aan andere zaken voorrang wil geven en het niet zo bij de stad vindt passen. Haar uitspraken leidden tot veel ophef, onder meer in het kabinet. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) zei dat hij het niet vond passen bij het ambt van burgemeester om publiekelijk in deze voorbeeldfunctie aan te geven dat de wet niet voor iedereen zou gelden. Hij verwacht dat de burgemeester haar uitlatingen terugneemt. Premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) benadrukten ook al dat de naleving voor iedereen geldt.

Volgens Halsema’s woordvoerder heeft zij weliswaar gezegd dat de wet in Amsterdam geldt, maar dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de handhaving. „Daar blijft ze bij.”

’Misverstand’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat alle nationale wetten „vanzelfsprekend” ook gelden in de hoofdstad. Maar het boerkaverbod krijgt geen prioriteit in de handhaving. Dat zei Halsema in een antwoord op vragen van de hoofdstedelijke VVD. „Er zou de indruk kunnen ontstaan dat Amsterdam en Den Haag tegenover elkaar staan.” Dat betreurt de burgemeester. Volgens Halsema is er sprake van een ’misverstand’. Ze heeft contact opgenomen met het kabinet, maar het transcript heeft de staatssecretaris ’helaas niet bereikt’.

Eric van der Burg (VVD) zegt dat de hele gemeenteraad begrijpt dat er andere keuzes voor handhaving worden gemaakt, bijvoorbeeld tegen zware criminaliteit. „Maar altijd moet de boodschap van de burgemeester en wethouders zijn dat de wet wordt nageleefd.”

„Amsterdam kan en moet zich niet boven de wet zetten”, schreef VVD-raadslid Marianne Poot op Twitter. Volgens haar is een boerkaverbod gericht op bestrijden van onvrijheid. „Als iets ingaat tegen het wezen van Amsterdam is het onvrijheid.”

De wet voorziet in een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte (scholen, openbaar vervoer, zorginstellingen en overheidsgebouwen). Het kabinet wil de wet op 1 juli laten ingaan.

