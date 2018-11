Overstromingen na noodweer in Sydney

In de Australische stad Sydney heeft aanhoudend noodweer gezorgd voor overstromingen. Ⓒ REUTERS

SYDNEY - In de Australische stad Sydney heeft aanhoudend noodweer gezorgd voor overstromingen. In de ochtend viel even veel neerslag als normaal in de hele maand. Tientallen vluchten zijn geannuleerd. De politie heeft automobilisten opgeroepen niet de weg op te gaan. Door de regen en overstromingen ontaardde de ochtendspits in chaos.