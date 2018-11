Verdachtenverhoor in terreurzaak Suriname

Het Surinaamse OM verdenkt de broers van het ronselen van mensen in Suriname voor de gewapende strijd van terreurorganisatie IS. Ook zouden ze een aanslag hebben willen plegen op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Advocaat Murvin Dubois zal woensdag opnieuw een verzoek doen om de verdachten vrij te laten.

Volgens hem hebben de broers niet geronseld voor de militaire strijd, maar willen ze de ideologie van het moslimgeloof verspreiden. „De vrije meningsuiting heeft gevaarlijk geleund tegen extreme uitspraken, maar het was nog steeds vrije meningsuiting. En het heeft niet geleid tot direct gevaar voor de gemeenschap”, redeneert Dubois.

De verdachten, die in Paramaribo een islamitische slagerij runden, hebben de Nederlandse nationaliteit. Ze zitten inmiddels al bijna anderhalf jaar in de gevangenis. Verzoeken tot vrijlating zijn tot nu toe niet gehonoreerd.