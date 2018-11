CZ: einde aan ’belachelijke’ behandelingen

„Wij accepteren dit niet zomaar, we verzorgen geen wellness”, zegt craniosacraal-therapeute Janneke Joosse.

Amsterdam - De grote verzekeraar CZ stopt in 2019 met het vergoeden van enkele alternatieve therapieën in de aanvullende zorgverzekering omdat uit onderzoek blijkt dat hun verzekerde klanten die ’belachelijk’ vinden. Zo zijn therapieën waar veel mensen nog nooit van gehoord zullen hebben met mysterieuze namen als reïncarnatietherapie, ayurvedische geneeskunde en craniosacraal therapie (zie kader) niet langer terug te vinden in het aanvullende pakket.